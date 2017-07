Acabou a boquinha dos sindicatos?

Com a reforma trabalhista o imposto sindical passará a ser opcional para patrões e empregados.Eles contribuíam com um dia de trabalho por ano, para o sindicato que representasse a sua categoria.

Para alguns presidentes de sindicatos a nova lei procura diminuir o poder de luta dos trabalhadores.

Para alguns patrões o imposto sindical opcional acaba com a boquinha de muitos sindicatos que enriqueciam com o dinheiro do trabalhador.

Do outro lado, Temer procura uma saída para “agradar” os sindicatos e conseguintemente conseguir o apoio dessas entidades ao seu governo.

Folha de Brasília, da Redação