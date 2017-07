A UNB – Universidade de Brasília é uma das mais importantes universidades do Brasil e passa por uma situação financeira muito crítica.

Na peleja e sem dinheiro para pagar as contas ela aguarda as caridades do governo federal.

O governo Temer disse que o Brasil está nos trilhos, mas esqueceu que o “Michelzinho” poderá precisar estudar na Unb, a universidade pública brasileira que atende a minoria rica do Brasil.

Folha de Brasília, da redação