Rodrigo Maia, Eliseu Padilha e Henrique Meirelles gastam fortunas em voos de jatinho

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), gastou apenas no primeiro trimestre deste ano, mais de meio milhão de reais em combustíveis para viagens de ida e volta ao Rio de Janeiro nos jatinhos da Força Aérea Brasília (FAB).

A aeronave utilizada nos voos é o modelo Legacy 600, um dos mais modernos do mundo. Além do combustível a aeronave tem um custo médio de manutenção de R$ 18.780,00, por hora de voo.

Além do presidente da câmara, usaram as aeronaves, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que fez 21 voos e o ministro da economia Henrique Meireles que fez 27 voos.

O presidente da câmara, Rodrigo Maia, disse que usa as aeronaves com base na legislação. Eliseu Padilha e Henrique Meirelles disseram que fez voos de Jatinho por questão de segurança.

Folha de Brasília, da Redação