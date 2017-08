O presidente Temer exonerou dez ministros para que saíssem em sua defesa na Câmara dos Deputados, contra a denúncia de corrupção.

Em contato com a Folha de Brasília, líderes do governo na câmara disseram hoje(02), que é certa a vitória do presidente na Câmara dos Deputados.

Veja os ministros que voltam à Câmara para votar contra a denúncia.

Antonio Imbassahy (PSDB-BA)

Ministro-chefe da Secretaria de Governo

Mendonça Filho (DEM-PE)

Ministro da Educação

Bruno Araújo (PSDB-PE)

Ministro das Cidades

Fernando Filho (PSB-PE)

Ministro de Minas e Energia

Osmar Terra (PMDB – RS)

Ministro do Desenvolvimento Social

Leonardo Picciani (PMDB-RJ)

Ministro do Esporte

Sarney Filho (PV-MA)

Ministro do Meio Ambiente

Ronaldo Nogueira (PTB-RS)

Ministro do Trabalho

Marx Beltrão (PMDB-AL)

Ministro do Turismo

Maurício Quintella Lessa (PR-AL)

Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Folha de Brasília, da Redação