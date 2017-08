O Instituto Vox Populi, a pedido da CUT, fez uma pesquisa e se as eleições presidenciais fossem hoje, Lula teria 53% dos votos, se disputasse o segundo com Jair Bolsonaro (PEN), ou com o João Doria (PSDB).

Se Lula fosse para uma disputa no segundo turno com Marina Silva (REDE) ou com Geraldo Alckmin (PSDB), ele teria 52% dos votos.

Na pesquisa encomendada pela CUT a situação de Lula é ótima,mas na justiça a situação do ex-presidente é péssima.

Folha de Brasília, da Redação