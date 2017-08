O maior prejudicado com a vitória de Temer na Câmara dos Deputados foi o PSDB, que terá que engolir o orgulho e ficar com as migalhas do governo.

Já que ficará no governo o presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB-SP), pode começar a dar adeus a chance de ser o próximo presidente do Brasil.

O casamento de Temer e PSDB vai durar até que a morte política os separem.

Folha de Brasília, da Redação