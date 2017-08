A comissão da Câmara que analisa a reforma política aprovou na noite de ontem (9), por 25 votos a 8, a criação do fundo público de financiamento de campanhas eleitorais, no valor de R$ 3,6 bilhões e acabou com os cargos de vice no país.

Para valer nas próximas eleições o texto precisa ser aprovado no plenário do senado e da câmara.

Como o brasileiro “ama a propaganda eleitoral” se tornará o patrocinador oficial.

Folha de Brasília, da Redação