Joesley Batista não contou tudo que sabe

O procurador do Ministro Público Federal em Brasília, Ivan Marx, responsável pela Operação Bullish, que mira nos negócios do BNDES com o grupo J&F disse que Joesley Batista e executivos do grupo esconderam crimes praticados no BNDES.

Mark disse que vai apresentar denúncia contra o grupo J&F e cobrar R$ 1 bilhão de prejuízos ao erário público, só pelos crimes contra o BNDES.

O grupo J&F que já tem um acordo de leniência no valor de R$ 10,3 bilhões, pode ter que pagar uma conta ainda maior.

Folha de Brasília, da Redação