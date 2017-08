A ideia do Planalto e do Congresso Nacional é livrar o seu.

De um lado o Palácio do Planalto deseja aumentar os impostos para diminuir o rombo cada vez maior nas contas públicas, do outro lado o Congresso Nacional espera ser reeleito no ano que vem, com o discurso de que não deixou aumentar os impostos.

Nem o governo e nem o congresso cortam gastos, para ao menos dar exemplo de economia.

O gostoso é cortar na carne do povo brasileiro, que é mais macia.

Folha de Brasília, da Redação