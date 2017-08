PF deflagra operação contra governador do RN

A Policia Federal deflagrou hoje (15), a Operação Anteros, que investiga a suspeita de prática de crimes de organização criminosa e obstrução de justiça por parte do governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD).

Logo cedo a PF esteve no edifício onde mora o governador, na Assembleia Legislativa do Estado e no Centro Administrativo do Estado.

De acordo com as investigações, o governador Robinson Faria, teria tentado compra o silêncio de um delator da operação Dama de Espadas que apura a contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.

Folha de Brasília, da Redação