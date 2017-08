Patricia Garrote lançará livro na OAB-DF

A advogada Patrícia Garrote vai lançar, na próxima terça-feira (22), às 17h, na sede da OAB-DF, o livro “A Fórmula do Sucesso na Advocacia”. Na mesma ocasião ela vai palestrar sobre o tema e apresentar um painel interativo com Daniela Teixeira (vice-presidente OAB), Liliana Marquez (presidente do IBDFAM), Cris Tubino e Nataly Rocholl, no auditório da entidade, às 19h.

No Painel Interativo será apresentado o seguinte programa:

– A Fórmula do Sucesso Aplicada na Advocacia.

– Os 10 Passos para ser Bem-Sucedido em qualquer área de sua Vida.

– Como ser um Advogado de Sucesso Começando do Zero.

– Estratégias que Funcionam de Verdade.

– Dica Matadora: Como manter seu escritório.

Patricia Garrote é advogada especialista em Direito de Família, palestrante, orientadora de carreira, escritora, mestranda pela FUNIBER em Direito de Família, diretora cultural adjunta da ABA – Associação Brasileira de Advogados, professora da ESA – Escola Superior de Advocacia da OAB-DF e membro do IBDFAM.

