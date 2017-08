Gilmar Mendes chama procuradores de “barulhentos”

O Ministério Público Federal pediu a suspeição do ministro Gilmar Mendes, no caso que envolve Jacob Barata Filho na Operação Ponto Final. A operação investiga o pagamento de propinas a autoridades do Estado em troca de obtenção de benefícios no sistema de transporte público no Rio.

Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de Jacob, Maria Beatriz Barata, com Francisco Feitosa Filho, sobrinho do ministro do STF e a sua esposa Guiomar Mendes, que trabalham em um escritório de advocacia que atua em casos relacionados aos empresários.

Gilmar Mendes reagiu ao pedido de suspeição feito pelo Ministério Público escrevendo que “não se pode curvar e ceder a grupos de trêfegos e barulhentos procuradores” e nem se “curvar ao clamor popular”.

Folha de Brasília, da Redação