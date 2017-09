Delator cita Ministro da Saúde

O Ricardo Barros, que é ministro da saúde, foi citado em um dos depoimentos que o dono da Construtora Valor fez ao Ministério Público Federal (MPF).

No seu depoimento, Eduardo Lopes de Souza, que é dono da construtora, disse que Ricardo Barros participou da “venda” de um cargo lotado no gabinete da vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, que é casada com o ministro.

Eduardo Lopes de Souza é alvo de investigações por fraudes em licitações na construção de escolas do Paraná que chegam a R$ 20 milhões. Ele fechou um acordo de delação premiada e aguarda ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro da saúde disse que está a inteira disposição para esclarecimentos quando tiver acesso ao inteiro teor da suposta delação.

Folha de Brasília, da Redação