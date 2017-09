MPF pede absolvição de Lula e perda de benefícios de Delcídio

Por falta de provas o MPF-DF (Ministério Público Federal no Distrito Federal) pediu hoje (01), a absolvição do ex-presidente Lula e do banqueiro André Esteves, dono do BTG.

Os dois era acusados de suposta tentativa de comprar o silêncio do ex-diretor de Internacional da Petrobras Nestor Cerveró.

Na conclusão da investigação conclui-se que não há provas de que eles participaram do esquema criminoso.

Outra consequência desse processo é a recomendação da procuradoria para que o ex-senador Delcídio do Amaral perca benefícios da delação premiada.

Segundo a investigação, Delcídio mentiu sobre fatos que levaram à abertura de ação penal contra sete pessoas.

Além do ex-senador o MPF, quer que sejam condenados o advogado Edson Ribeiro, que defendia Cerveró, o pecuarista José Carlos Bumlai e seu filho Maurício, além de Diogo Ferreira, antigo assessor de Delcídio.

Folha de Brasília, da Redação