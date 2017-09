Dá pra confiar em João Doria?

O prefeito de São Paulo, João Doria(PSDB-SP) é acusado por membros do PSDB de trair o seu pai político, Geraldo Alckmin(PSDB-SP), quando assumiu a ambição de disputar as eleições presidenciais do próximo ano no lugar de Alckmin .

Doria também é acusado de abandoar a prefeitura de São Paulo para fazer campanha antecipada pelos estados brasileiros.

O PMDB que pretende botar o candidato a vice-presidente na chapa do PSDB, está com as “orelhas” em pé com o comportamento de João Doria.

Dá pra confiar em Doria?

Folha de Brasília, Folha de Brasília