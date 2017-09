Wesley é preso pela PF

A PF prendeu hoje (13), Wesley Batista, e emitiu um novo mandado de prisão para o seu irmão Joesley Batista, já preso em Brasília.

Os irmãos Batista são acusados de manipulação do mercado financeiro para obter lucro com a venda de dólares às vésperas da divulgação da delação premiada dos executivos da J&F.

As ordens de prisão são da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. No Pedido de prisão diz que ‘há provas que os irmãos agiram pessoalmente para manipular ações do grupo no mercado’.

Folha de Brasília, da Redação