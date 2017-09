Esquema tático atual 4 . 3 . 3.

Nos últimos anos, em todo o futebol mundial, temos visto as equipes atuarem de maneira muito parecida. Nada de novo, uma linha de 4 zagueiros, 3 no meio campo, 2 abertos pelos lados e 1 enfiado como centroavante.

Na verdade, quando defendem, defendem com nove jogadores, pois os dois atacantes de lado de campo obrigatoriamente voltam para marcar o adversário. Por vezes até o número 9, o centroavante, volta para fazer o primeiro combate aos volantes. Para citar um exemplo, por muitas vezes vimos o Suarez do Barcelona fazer essa marcação. Dessa forma, muitas equipes defendem mesmo com todos, com os dez.

Neste esquema mais utilizado temos somente uma variação. Esta variação acontece com os três de meio campo. Algumas equipes jogam com dois mais recuados e um meia adiantado.

O Real Madrid jogou muito tempo assim até a chegada do técnico Zidane.

Jogavam: Modric e Kross ( volantes mais recuados), e James Rodriguez como meia de ligação.

A reviravolta feita por Zidane que levou o clube ao título europeu foi exatamente no meio campo. Sacou do time o meia de ligação, posição emblemática ocupada pelo próprio Zidane quando jogava e colocou Casemiro como volante. Modric e Kross passaram a ser os meias, um de cada lado.

No Barcelona da mesma forma jogam: Busquets (volante), Rakitic (meia pelo lado direito) e Iniesta (meia pelo lado esquerdo).

Na última eurocopa, a seleção italiana, para combater esse esquema 4.3.3 também utilizado pela seleção espanhola, escalou o 3.5.2, adiantou a marcação e anulou a saída de bola da seleção espanhola. A “fúria”não conseguiu se encontrar em campo, os seus jogadores ficaram atônitos e sem reação para sair dessa marcação pressão muito bem executada pela seleção italiana. Neste caso , os alas italianos marcavam no campo do adversário os laterais espanhóis, os outros três italianos do meio adiantaram a marcação ao meio campo espanhol e nem mesmo Busquets, Iniesta e Fábregas conseguiriam jogar.

Fica a dica, será que o 3.5.2 está mesmo ultrapassado?

No Brasil, o esquema 4.3.3 também se repete na maioria dos times. A diferença é que a preferência dos técnicos é por 2 volantes e um meia de ligação , ou até 3 volantes alinhados. Os 2 volantes que ficam na frente da zaga e não avançam para o ataque e sobrecarregam o meia de ligação na armação das jogadas. Este sistema é muito difícil de ser efetivo.

Tite mudou isso no Corinthians e implantou o 4.1.4.1, que é semelhante no ataque, mas na defesa a marcação é feita com duas linhas de quatro e um volante entre elas. Tite não utiliza dois atacantes típicos pelos lados do campo como fazem a maioria dos times. Os meias é que marcam e atacam por ali.

Na seleção brasileira, Tite mantém o 4.1.4.1, e Neymar foi obrigado a ajudar a marcar pelos lados do campo.

Dr. Joao Padula, Folha de Brasília