“Fora, Temer” foi destaque no Rock in Rio

Durante o Rock in Rio músicos não perdoaram e se revezaram nas críticas contra o governo, e contra à classe política.

O destaque ficou para o presidente Temer, que foi duramente criticado por vários motivos, inclusive por sua postura no que envolve a Floresta Amazônia.

No último dia de Rock in Rio o vocalista do Capital Inicial fez com que o público gritasse “Fora, Temer. Dinho Ouro Preto, vocalista da banda, citou políticos pelo nome, dizendo que “saquearam o Brasil”.

Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo levaram forró e protesto à Cidade do Rock. “Fora, Temer e todos os políticos corruptos”, gritou Elba Ramalho no palco.

Folha de Brasília, da Redação