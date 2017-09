Geraldo Alckmin, Serra e Kassab podem ficar livres de acusações

O Ministério Público de São Paulo que investiga pagamento de propina em obras do Metrô de São Paulo, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Dersa e DER, não quer endossar o acordo de leniência da Odebrecht porque há irregularidades no texto, como a ausência de concordância da CGU (Controladoria Geral da União) e da AGU (Advocacia Geral da União) com os termos acertados, como está previsto na legislação brasileira.

Sem endossar os termos do acordo, os promotores não receberão as provas que fazem parte do trato e que serviriam para sustentar ações contra aqueles que são apontados pela Odebrecht como recebedores de propina.

O resultado prático do impasse com o MP de São Paulo é que as investigações sobre autoridades dos governos de Geraldo Alckmin e José Serra, ambos do PSDB, e da gestão de Gilberto Kassab na Prefeitura de São Paulo devem atrasar ainda mais, havendo risco de prescrição em algumas ações.

Geraldo Alckmin, Serra e Kassab negam ter recebido suborno da Odebrecht.

Folha de Brasília, da Redação