Mano Menezes , fracasso desde 2009!

É preciso comentar o passado para esclarecer sobre Mano Menezes. Mano é retoricamente elogiado no meio esportivo apesar de , há muito tempo, não fazer nenhum trabalho de destaque.

Fracassou na seleção brasileira . Não ganhou nenhum título. Perdeu a Copa América e a Olimpíada

Mano levou o Hulk para as olimpíadas mesmo tendo grandes atacantes a sua disposição.

À época tinha Neymar, Lucas, Pato, entre outros.

Cravou suas fichas no Hulk como o atleta acima da idade e, chegando lá , deixou-o de fora dos jogos decisivos ( semi final e final). Um contrassenso sem precedentes.

Na final contra o México, Mano não teve a capacidade de mudar o time e se manteve atônito, sem reação no banco de reservas. Ficou assistindo a derrota brasileira com Lucas aquecendo até os últimos minutos.

Na seleção brasileira principal os seus volantes titulares eram Sandro e Rômulo. Alguém se lembra deles?

Hoje, Sandro joga no Antalyaspor , nono colocado do campeonato turco e Rômulo está apagado no Flamengo esquentando o banco de reservas.

Quando esteve no Flamengo não foi bem e foi demitido. Mano, quando ganha, chama para ele os louros da vitória e, quando perde, trata de culpar os jogadores. Veladamente, é claro.

Este ano o Cruzeiro já perdeu o campeonato mineiro e , três dias depois, foi eliminado na Sul-Americana pelo medíocre time do Nacional do Paraguai.

Mano não ganha um título oficial desde 2009. Entre os técnicos da série A é o que enfrenta o maior jejum.

Mano sempre armou os seus times na retranca e nunca foi um estrategista.

Nesta final da Copa do Brasil terá boas chances de se redimir.

Se ganhar, empostará a sua fala diante dos holofotes como um sábio catedrático ou como uma divindade atrás do púlpito. Se perder, a derrota será certamente dos seus jogadores e a “camaradagem” da imprensa esportiva fará de tudo para manter o seu emprego.

João Henrique Padula

Folha de Brasília