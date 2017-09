O PSDB não vai ter coragem de soltar as tetas do governo.

Depois do afastamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) o poder de Tasso Jereissati (PSDB-CE) aumentou consideravelmente.

Um dos líderes do PSDB disse à Folha de Brasília que mesmo Tasso querendo que o partido se afaste de Temer, não poderá. A legenda vai precisar do apoio e dos cargos do PMDB, para as eleições do próximo ano.

O PSDB vai ter coragem de soltar as tetas do governo?

Folha de Brasília, da Redação