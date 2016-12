Esporte promoverá fórum no Estádio Mané Garrincha

Atletas, representantes de clubes, de federações e das gerências esportivas das administrações regionais têm encontro marcado para definir novas diretrizes e rumos para o esporte em Brasília.

Promovido pela Secretaria de Esporte, o evento ocorrerá no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, dos dias 2 a 4 de março, das 14 h às 18h30. A realização do fórum é uma das prioridades da pasta para este primeiro quadrimestre de 2015.

“Queremos ouvir a comunidade e tirar conclusões para construirmos um programa de desporto para o DF, porque essas pessoas são pouco ouvidas e nós precisamos criar um plano estratégico para que elas se sintam inseridas”, analisa a secretária de Esporte, Leila Barros, medalhista olímpica e idealizadora do Brasília Vôlei — equipe que disputa o campeonato nacional da modalidade.

Outra prioridade da pasta é rever os critérios de participação e ampliar os benefícios de programas como o Compete Brasília — que fornece passagens aéreas e terrestres, no caso de delegações, para competições fora do DF: “Queremos ampliá-lo e promover hospedagem e alimentação para os atletas que estão despontando no cenário nacional e não têm recursos para representar Brasília no Brasil e no exterior”, esclarece a secretária.

No caso do bolsa-atleta, que oferece suporte para jovens de 12 a 16 anos, a proposta é aumentar as modalidades. O programa beneficia praticantes de 17 esportes, entre eles, judô, vôlei, atletismo, natação, basquete e handebol, como auxílio financeiro de R$ 239,40 por mês.

Quanto ao programa Boleiros — que banca as despesas com arbitragem nos campeonatos de futebol amador —, a ideia é ampliar o número de competições. O acesso aos programas é fundamental e deve ser democrático, como acredita Leila: “Vamos capacitar federações, técnicos, professores e os próprios atletas, pois muitas pessoas não sabem como participar”.

A secretária não descarta a busca de parcerias e patrocínios, como ocorreu na Corrida de Reis Os planos da secretária incluem a revitalização do Ginásio Cláudio Coutinho, fechado há 15 anos, embora essa não seja uma das prioridades para os primeiros 120 dias de governo.

“Alguns equipamentos da secretaria estão sucateados por falta de manutenção e de recursos”, explica Leila. “Vou buscar uma parceria público-privada para recuperar aquele espaço e erguer um ginásio de médio porte.”