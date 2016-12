Pelo menos 160 pessoas autuadas em dois dias

Entre a última sexta-feira e a madrugada de ontem, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e a Polícia Militar registraram 160 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Dos 105 condutores abordados pelo Detran, quatro foram presos de imediato, após os resultados dos níveis de ingestão alcoólica durante o teste do bafômetro.

“Em virtude de uma atuação ostensiva e prévia, podemos dizer que tem sido um Carnaval tranquilo em relação a anos anteriores”, avaliou o diretor de Policiamento e Fiscalização do Detran-DF, Silvain Fonseca. Por falta de habilitação, manobras perigosas, estacionamentos irregulares, alcoolemia e demais infrações, 179 veículos foram removidos. Desde o início da operação pré-carnaval, em 6 de fevereiro, aconteceram 587 encaminhamentos de carros para depósito, com 208 autuações de motoristas.

Operação

A operação Álcool Zero, do Batalhão de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar, fez 180 notificações, com a constatação de 47 condutores sob efeito de álcool e 20 veículos enviados para depósito. A corporação montou três blitze, com 32 policiais em ação, no viaduto da entrada de Taguatinga, no Gilberto Salomão e à entrada do Varjão.

A Polícia Militar garante que vai estar em todos os eventos públicos do DF e avisa: “Sabemos que Carnaval é um período para festejar, mas é fundamental que isso seja feito com moderação e, em se tratando de condutores de veículos, sem o abuso de álcool”.

O registro mais negativo aconteceu durante a madrugada de ontem, no Eixo Monumental. Ao tentar fugir de uma viatura do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), um motociclista morreu ao chocar a motocicleta a um poste de energia.