Esteticista das famosas fala dos truques de maquiagem

Os mitos sobre maquiagem sempre pairam no ar e confundem a cabeça das mulheres que gostam de se produzir. E a esteticista das famosas, Shani Darden, é a pessoa mais indicada para falar se a notícia é verdadeira ou falsa.

Darden cuida quase diariamente dos rostos de estrelas como Jessica Alba, Chrissy Teigen,Emma Stone e Rosie Huntington-Whiteley. E manter o rosto das famosas impecável vem com muito esforço e, por isso, pegamos algumas dicas sobre pele para descobrir se são mitos ou não.

Confira abaixo 5 mitos desmentidos – e suas devidas soluções – sobre os cuidados com sua pele:

1) Não existe a necessidade de usar protetor solar quando está nublado lá fora:

“Os raios ultravioleta fazem com que sua pele envelheça e podem causar câncer ao longo dos anos. Por isso, tem que usar protetor solar todos os dias“, recomenda Darden. “O mínimo é usar um FPS 30 (fator de proteção solar 30). Muitas lâmpadas emitem raios UV, então é importante que você tenha sempre cuidado“.

2) Conseguir um bronzeado pode limpar a acne:

“Sim, deitar ao sol pode secar a acne e torná-la melhor momentaneamente. No entanto, também pode causar cicatrizes permanentes e pigmentação“, alertou a esteticista. “Não tenho nenhuma rotina debeleza para depois do bronzeamento, porque acho que as pessoas não devem tomar banhos de sol em geral. Você pode evitar cicatrizes e pigmentação afastando-se do sol, não mexendo em sua pele e usando os produtos certos para evitar a acne”.

3) Pele oleosa não precisa de hidratação:

Toda pele precisa de hidratação. “Ao escolher um hidratante para a pele oleosa, precisa ter a certeza de que o produto não vai entupir os poros“.

4) Precisa esfoliar a pele todos os dias para remover as células mortas:

“Esfoliar a pele todos os dias é um erro comum que muitas pessoas fazem e, realmente, impede que sua pele brilhe como deveria”, explicou. “Recomendo esfoliar uma ou duas vezes por semana. Mais do que isso irá danificar o seu rosto em vez de ajudar. Esfoliação da pele em excesso pode causar irritação, vermelhidão e pode também levar à descoloração“.

5) O laser é a única forma de remover as cicatrizes da acne:

“Existem muitas maneiras de tratar cicatrizes, como peelings profissionais ou caseiros. Mas meu produto favorito para eliminar cicatrizes e danos do sol (e recomendo a todos os meus clientes ) é o retinol. Se for utilizado algumas vezes por semana, você começa a ver grandes melhorias em seu tom de pele“.

Fonte: E! Online h