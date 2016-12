Posto policial vai virar biblioteca no Riacho Fundo II

Adaptação do espaço não terá custos, e todo o acervo da administração regional será transferido para as novas instalações.

Um posto policial na QN 8, do Riacho Fundo II, está sendo adaptado para se tornar biblioteca comunitária, no estacionamento interno da administração regional. Para melhor atender a comunidade, o acervo antigo da cidade, hoje improvisado na divisão de obras, será transferido para o novo espaço.

Além do antigo acervo, o ambiente de leitura contará com livros didáticos e computadores doados pela população. Ainda é possível fazer doações, e os interessados podem entrar em contato pelo número (61) 3333-9620 ou entregá-las diretamente na administração.

A decisão para a transferência do local se deu pelo difícil acesso e pela estrutura precária da antiga biblioteca. O posto já foi relocado para o estacionamento da administração, e as obras de adaptação começaram.

A previsão é que a biblioteca seja inaugurada ainda neste ano. A administração não terá custos com adaptações físicas, pois será possível utilizar 90% da estrutura do posto policial.

O novo ambiente terá como acomodar até 15 pessoas simultaneamente, e a expectativa é atender cerca de 100 cidadãos por dia. Um funcionário designado pela administração trabalhará no local, e a entrada será gratuita.

Postos comunitários de segurança passam por reformulação

A Polícia Militar do DF doou a estrutura do posto para a administração no intuito de ajudar nos projetos sociais da região. De acordo com a corporação, a estratégia dos postos comunitários de segurança está sendo reformulada.

Com a mudança, os policiais que atuavam nessas unidades vão reforçar o patrulhamento nas ruas.

Fonte: Agência Brasília