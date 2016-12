IBGE diz que 13 milhões de domicílios no Brasil só têm TV analógica aberta

Treze milhões de domicílios, o equivalente a 19,7% do total de domicílios com aparelhos de televisão, só têm acesso ao sinal analógico aberto e correm o risco de ficar sem a programação televisiva já que está em curso no país a migração do sistema analógico para o digital.

As informações estão no Suplemento de Tecnologias de Informação e Comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015, que foi divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

O total de domicílios com aparelho de televisão que não tinha TV por antena parabólica, nem por assinatura, nem digital aberta passou de 28,5%, em 2013, para 23,1%, em 2014, e chegou a 19,7%, em 2015.

Para a analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Araújo, o número, apesar de mostrar redução ano a ano, ainda é alto.

A Região Norte continuou apresentando o maior percentual de domicílios sem nenhuma das três modalidades de acesso à programação televisiva, seguida do Nordeste. A Região Sudeste, com 17,8¨%, é a que tem o menor percentual de domicílios que ficariam descobertos com o desligamento do sinal analógico.

De acordo com o governo federal, a migração para o sistema digital no território brasileiro está prevista para acontecer até o fim de 2018.

A pesquisa do IBGE também mostrou que, pela primeira vez, o número de televisões de tela fina superou o número de televisões de tubo e que a área rural ainda apresenta a maior proporção com os aparelhos mais antigos.

