Agências do Trabalhador do DF dobram número de recolocação no mercado

De janeiro a novembro de 2016, 30% daqueles que procuraram alguma das 18 unidades espalhadas por Brasília, como a fiscal de caixa de supermercado Maria Elenilce, conseguiram emprego. No mesmo período do ano passado, o índice foi de 15%

Mesmo com o País mergulhado em uma profunda crise econômica, o Distrito Federal apresentou melhora nos índices de desocupados de acordo com as três últimas edições da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) divulgadas pela Companhia de Planejamento do DF (Codeplan). Um dos fatores que contribuíram para a retomada na criação de empregos foi o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho após serem encaminhadas pelas Agências do Trabalhador.

De janeiro a novembro de 2016, 30% (3.743) das pessoas que procuraram alguma das 18 unidades de Brasília conseguiram emprego. No mesmo período de 2015, o índice foi de 15%. Maria Elenilce da Silva, de 46 anos, está entre aquelas que conseguiram uma ocupação. Em 31 de dezembro de 2015 ela ficou desempregada. Após tirar um período para viajar e descansar, decidiu procurar emprego em março de 2016. Por indicação de uma amiga, recorreu à Agência do Trabalhador do Plano Piloto e, em menos de um mês, recebeu duas propostas.

“Fiquei impressionada com a rapidez com que fui chamada. Em menos de um mês tinha duas entrevistas agendadas e já estou trabalhando novamente”, diz Maria Elenilce, que exerce o cargo de fiscal de caixa em um supermercado do Núcleo Bandeirante.

Uma das explicações para o governo ter conseguido dobrar o número de pessoas empregadas foi melhorar os critérios de encaminhamento dos candidatos. Os atendentes das agências passaram a considerar os cadastros no programa Qualifica mais Brasília, da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, que, só neste ano, recebeu cerca de 28 mil inscritos até outubro nos 21 cursos disponíveis no Portal da Qualificação Profissional.

Impacto na economia local

Para o subsecretário de Atendimento ao Trabalhador e Empregador do DF, da Secretaria Adjunta do Trabalho, Antônio Vieira, os indicadores demonstram que as empresas estão mais satisfeitas com a qualificação dos profissionais encaminhados pelas Agências do Trabalhador. “Quando o empresário fica satisfeito com o candidato que enviamos para a entrevista e o contrata, ele passa a recorrer sempre à agência. Essa relação de confiança é extremamente saudável para quem está na expectativa de conseguir um emprego”, avalia Vieira.

O aumento nas contratações por indicação das Agências do Trabalhador tem impacto tímido na economia, mas não deixa de contribuir para movimentar mais dinheiro na cidade, como avalia Antônio Vieira. “São mais famílias que têm condições de consumir mais. Ainda que em escala pequena, ajuda nessa retomada do desenvolvimento do Distrito Federal.”

As Agências do Trabalhador servem como mediadoras para a recolocação profissional dos cidadãos. Qualquer pessoa pode se cadastrar. Nos últimos 13 anos, mais de 26 mil empresas já solicitaram mão de obra às agências. Por meio delas, o desempregado poupa tempo e dinheiro, uma vez que pode ter acesso a várias oportunidades em um mesmo lugar.

É o caso do operador de caixa Lucas Matheus Correia da Silva, de 22 anos, que conseguiu uma vaga em uma padaria do Lago Sul. “Passei cinco meses batendo de loja em loja distribuindo currículo e gastando o que eu não tinha para me deslocar. Quando recorri à Agência do Trabalhador, fiz o cadastro e em menos de cinco dias estava empregado”, conta.