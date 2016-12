Centros olímpicos do DF oferecem atividades nas férias escolares de janeiro

Além de modalidades esportivas, unidades terão opções de lazer e culturais para crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, de 4 a 17 anos, que estudem nas redes pública e privada.

De 3 a 27 de janeiro, os centros olímpicos e paralímpicos do Distrito Federal vão oferecer uma programação especial. Nas 11 unidades, o projeto Esporte nas Férias, da Secretaria do Esporte, Turismo e Lazer, promoverá atividades para crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, de 4 a 17 anos, que sejam alunos das redes pública e particular.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas nas secretarias dos centros, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. É necessário preencher uma ficha e informar dias da semana e horários em que deseja participar de uma das 15 modalidades esportivas, como basquete, futebol e vôlei. As opções de esportes variam de uma unidade para outra.

Os encontros serão de segunda a sexta-feira, das 7h40 às 11h20 e das 14 às 17h40. Além das atividades esportivas, haverá gincanas, brincadeiras e competições, entre outras ao ar livre.

Os centros olímpicos e paralímpicos ficam nas seguintes regiões administrativas (veja os endereços abaixo): Brazlândia, Ceilândia (Sol Nascente e QNO 9), Estrutural, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho.