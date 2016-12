Inscrição para professor temporário da rede pública termina em 2 de janeiro

Prova do concurso será aplicada na tarde do dia 15 do mesmo mês. Aprovados ficarão em lista de reserva da Secretaria de Educação, para substituições por tempo determinado

As inscrições para o processo seletivo simplificado para contratar professores temporários da rede pública encerram-se em 2 de janeiro. Os aprovados farão parte de uma lista de reserva da Secretaria de Educação.

Os candidatos devem se inscrever pelo site do Instituto Quadrix, banca responsável pelo concurso. A prova, objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e com três horas de duração, será aplicada na tarde de 15 de janeiro. Os locais serão informados aos inscritos.

Conforme o edital, as taxas são de R$ 40 para professor substituto noturno (até 20 horas semanais), e de R$ 55 para professor substituto diurno (até 40 horas semanais). A remuneração varia de R$ 1.929,43 a R$ 3.858,87, mais as gratificações.

Substitutos cobrem ausências provisórias de professores efetivos

De acordo com a Secretaria de Educação, o professor substituto é contratado para suprir carências provisórias decorrentes de afastamentos legais de profissionais efetivos. O contrato não forma vínculo empregatício com o governo de Brasília.

Há vagas para professores de administração, artes, atividades, biologia, biomedicina, ciências naturais, contabilidade, direito, educação física, eletrônica, eletrotécnica, enfermagem, engenharia, farmácia, filosofia, física, fisioterapia, geografia, história, informática, espanhol, francês, inglês, japonês, libras, língua portuguesa, matemática, música, nutrição, odontologia, psicologia, química, sociologia e telecomunicações.