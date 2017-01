Ações do Portal do Voluntariado beneficiaram mais de 660 mil pessoas

Lançado em junho de 2016, site do governo tem mais de 105 mil oportunidades para quem oferece trabalho não remunerado

Trabalhar em um show de rock internacional, contar histórias para pacientes de hospitais, plantar mudas de espécies do Cerrado ou hospedar um estudante estrangeiro. A lista de opções é extensa para quem deseja ser voluntário em Brasília. Para facilitar a interação entre esse grupo de pessoas e quem precisa de ajuda, o governo criou o Portal do Voluntariado, ferramenta on-line que cruza informações.

Desde o lançamento, em 21 de junho de 2016, a rede já reuniu 6.816 voluntários, em 108 projetos e 105.875 oportunidades. A estimativa é que 667 mil pessoas tenham sido beneficiadas com as ações e que as atividades cheguem a 239.694 horas de trabalho voluntário no DF. Entre os 32 eixos de ação, os cinco mais procurados são: educação, recreação e lazer, meio ambiente, cultura e saúde.

O portal faz parte do Brasília Cidadã, programa que busca fomentar a integração de políticas públicas, mecanismos de participação e controle social. As atividades seguem as diretrizes da carta de compromisso lançada pelo governo para fortalecer a cidadania local.

O documento foi apresentado no 1º Fórum Distrital – Brasília Cidadã – Protagonismo Social e Inovação. Entre os objetivos está o de “fortalecer as instâncias e os canais de participação e controle social e a conexão entre cidadãos, comunidades, movimentos, organizações da sociedade civil, do governo e da iniciativa privada em redes inclusivas e colaborativas”.

Como se inscrever no Portal do Voluntariado

O site combina as informações e indica os perfis parecidos para colocar as partes interessadas em contato. Para fazer parte da rede, é necessário se cadastrar. Ao clicar no botão Seja Voluntário (a), na página inicial, o internauta é redirecionado para um formulário, que pede informações pessoais, como nome completo, endereço, e-mail, telefone para contato, CPF e nível de escolaridade.

O candidato deve informar também a disponibilidade de dias da semana e de turnos para os trabalhos e tem a opção de indicar idiomas que domina. Por fim, precisa selecionar o público a quem prefere dar assistência. Nessa etapa é possível marcar várias opções.

Representantes de órgãos ou entidades que queiram oferecer oportunidades de voluntariado devem clicar o botão Cadastre o órgão/entidade. Nesse caso, pedem-se informações como razão social, CNPJ e endereço do site. É possível também cadastrar campanhas de doações.

Pelo governo de Brasília, integram a lista de proponentes de ações voluntárias a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa), o Banco de Brasília (BRB), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab), a Controladoria-Geral do DF, o Departamento de Trânsito (Detran-DF), a Fundação Jardim Zoológico de Brasília, a Centrais de Abastecimento do DF (Ceasa) e o Jardim Botânico de Brasília.

Também podem ser encontradas no portal ações das Secretarias de Educação; de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude; de Saúde; da Segurança Pública e da Paz Social; do Esporte, Turismo e Lazer; do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos; da Casa Civil; e das Administrações Regionais da Candangolândia, do Cruzeiro, do Gama, do Lago Sul, do Park Way, do Plano Piloto e de Sobradinho.

Decreto de lançamento e portal do Brasília Cidadã

Para agregar mais informações sobre os movimentos do Executivo sob a temática da cidadania e do voluntariado, equipes trabalham na construção do portal do Brasília Cidadã, que deve ser lançado no início deste ano. “O programa é amplo e abrange muitas vertentes do governo em que há controle e participação social”, defende Rodrigo Dias, coordenador de Articulação com o Terceiro Setor, da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais — a pasta é responsável pelo site, em parceria com a Comunicação Institucional e Interação Social da Governadoria.

O portal reunirá dados sobre conselhos, conferências, consultas públicas, ouvidoria. A inauguração será depois do lançamento do decreto que instituirá o Brasília Cidadã. A previsão é que o documento seja divulgado em janeiro.