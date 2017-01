Zoológico promove atrações especiais durante as férias

Peças teatrais e oficina sobre a preservação de acervos da fauna estão entre as ações, que começam nesta terça-feira (3)

Além da visitação tradicional aos animais, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília oferece atividades especiais durante o período de férias escolares. Uma delas é a Oficina Restaurador Mirim, que começa nesta terça-feira (3) e vai até 24 de fevereiro.

Promovida pelo Museu de Ciências Naturais do zoo, a ação é voltada para grupos de até dez crianças, a partir dos seis anos. Busca despertar no público infantojuvenil a atenção, o potencial criativo e a conscientização sobre a preservação de acervos.

Gratuita, a oficina terá duração de uma hora e ocorrerá às terças e sextas-feiras, pela manhã e à tarde. “Eles terão a oportunidade de conhecer os cuidados que o acervo taxidermizado recebe”, explica a diretora de Educação Ambiental do zoo, Ana Lucia Dias Teixeira.

Para participar, basta que a criança chegue ao local um pouco antes do horário de início, no momento da montagem dos grupos. Não é necessária inscrição prévia, e o único custo é referente ao valor do ingresso.

O Museu de Ciências Naturais tem um acervo de aproximadamente 430 peças, como partes de animais (crânios e estruturas esqueléticas, por exemplo) e bichos taxidermizados (empalhados).

O local, ao lado da administração, recebe cerca de 25% dos visitantes regulares do zoológico. Tem como foco mostrar a importância da preservação de espécies da fauna.

Teatro de fantoches também é atração em janeiro

Durante todo o mês de janeiro, o zoo também promoverá atividades no Teatrinho, de segunda a sexta-feira. Estão previstas apresentações de 20 minutos de teatro de fantoches, com início já nesta terça-feira (3). Quem estiver presente na hora da apresentação pode participar, sem limite de idade.

Três peças serão apresentadas: O sumiço da onça, O sumiço da água e O Cerrado pede socorro. Após cada exibição, os espectadores participam de pintura, colagem e montagem de personagens de papel referentes às encenações.

A Diretoria de Educação Ambiental é a responsável também por essa ação. “É uma atividade lúdico-didática, uma maneira de [a criança] aprender enquanto se diverte. Também falamos do papel do zoo para a conservação e preservação das espécies”, detalha Ana Lucia.

Em janeiro, o zoo estará aberto todos os dias, inclusive às segundas-feiras, das 9 às 17 horas. De segunda a quinta-feira, o ingresso custa R$ 5. Às sextas, sábados, domingos e feriados, R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Oficina Restaurador Mirim

De 3 de janeiro a 24 de fevereiro, às terças e sextas-feiras

Das 9h30 às 10h30, das 10h45 às 11h45, das 14h30 às 15h30 e das 15h45 às 16h45

No Museu de Ciências Naturais do zoológico

Avenida das Nações, L4 Sul

Informações: 3445-7032

Apresentação de teatro de fantoches

Durante o mês de janeiro

Às 10, 11 ,14 ,15 e 16 horas

No Teatrinho do zoológico

Ao lado do recinto das antas e em frente ao Borboletário

Fonte: Agência Brasília