Brasilienses são os que pagam mais tributos no país

Os moradores do Distrito Federal – em proporção a sua população – são os que mais pagam tributos no país: R$ 58 mil por ano. O número é maior do que o valor pago no Rio e em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, o arrecadado por pessoa, anualmente, é R$ 16 mil, e, no Rio, R$ 15.726.

O alto valor arrecadado no Distrito Federal tem dois motivos: o primeiro, por termos a renda média mais alta do país. O segundo, por termos aqui sedes de muitas estatais.

Os dados fazem parte de um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, encomendado pela Associação Comercial de São Paulo.

O índice analisado inclui impostos, taxas e contribuições pagas em todas as esferas de governo.

O estudo mostra que se por um lado Rio de Janeiro e São Paulo são os estados responsáveis por quase 50% da carga tributária do país, por outro, os cinco estados da Região Norte respondem por apenas 1,07% de tudo que a sociedade paga em tributos.

Do total de tributos arrecadados, 66,64% são destinados ao governo federal. No último dia do ano passado, o Impostômetro atingiu a marca de R$ 2,004 trilhões.

Segundo a Associação Comercial, o valor só foi atingido por causa do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, também chamado de Repatriação de Recursos, que coletou R$ 46,8 bilhões para os cofres públicos.

Fonte: EBC