Efetivação de matrículas nas escolas públicas começa na segunda-feira (9)

Exclusivo para inscritos pelo telefone 156, registro deve ser feito na unidade em que o aluno foi contemplado com vaga

Começa na segunda-feira (9) a efetivação de matrícula nas escolas da rede pública de Brasília para os inscritos pelo sistema de telematrícula, telefone 156. O cadastro vai até 18 de janeiro e deve ser feito na secretaria da unidade onde o estudante foi contemplado com vaga.

A documentação exigida é diferente para cada nível de ensino. Na educação infantil, é preciso apresentar tipagem sanguínea; original e cópia da certidão de nascimento; duas fotos 3×4; comprovante de residência; e cópia do cartão de vacina. Além disso, deve-se levar o RG e o CPF dos pais.

No caso dos ensinos fundamental e médio e da educação de jovens e adultos (EJA), são necessários também o título de eleitor para os maiores de idade e a declaração provisória de matrícula ou declaração de histórico escolar. O horário para fazer a efetivação é determinado pelas instituições de ensino.

Quem não conseguiu fazer a inscrição ou não efetivar a matrícula precisa procurar as instituições de ensino em 24 de janeiro, quando serão divulgadas as vagas remanescentes. A única data para fazer as novas matrículas é 25 de janeiro.

Acesse o resultado do telematrícula no site da Secretaria de Educação.

Efetivação de matrícula na rede de ensino público

De 9 a 18 de janeiro

Nas secretarias das instituições de ensino onde o aluno foi contemplado com vaga

Fonte: Agência Brasília