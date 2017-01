Educação básica atende 100% da demanda de telematrículas

Todos os pais de alunos do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro do ensino médio conseguiram vagas na rede pública. Ao todo, 40.767 pessoas foram inscritas, cerca de 16 mil a mais em comparação com o ano passado.

Os 17.266 estudantes que procuraram vagas na educação básica da rede pública foram contemplados. Isso significa que todos os alunos do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio conseguiram ser atendidos pelo Telematrícula da Secretaria de Educação. Para concluir o processo e assegurar a matrícula, todos devem comparecer às secretarias das escolas a partir desta segunda-feira (9).

Segundo a pasta, neste ano houve 40.767 inscritos — incluindo a educação infantil —, cerca de 16 mil a mais em relação a 2016. A entrada na rede pública de alunos vindos da educação privada também aumentou: de 6.130 para 12.769.

Para o subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, da Secretaria de Educação, Fábio Pereira de Souza, o acréscimo na procura e a migração do privado para o público derivam de uma série de fatores. “Muitos pais informam aumento de mensalidades, algumas escolas particulares têm fechado, e houve uma melhora na educação pública.”

Documentação para assegurar a vaga na rede pública

A documentação exigida é diferente para cada nível de ensino. Na educação infantil, é preciso apresentar tipagem sanguínea; original e cópia da certidão de nascimento; duas fotos 3×4; comprovante de residência; e cópia do cartão de vacina. Além disso, deve-se levar o RG e o CPF dos pais.

No caso dos ensinos fundamental e médio e da educação de jovens e adultos (EJA), são necessários também o título de eleitor para os maiores de idade e a declaração provisória de matrícula ou declaração de histórico escolar. O horário para fazer a efetivação é determinado pelas instituições de ensino.

Quem não conseguiu fazer a inscrição ou efetivar a matrícula tem de procurar as instituições de ensino em 24 de janeiro, quando serão divulgadas as vagas remanescentes. A única data para fazer as novas matrículas é 25 de janeiro.

Acesse o resultado do telematrícula no site da Secretaria de Educação.

Efetivação de matrícula na rede de ensino público

De 9 a 18 de janeiro

Nas secretarias das unidades escolares onde o aluno foi contemplado com vaga

Divulgação de vagas remanescentes: 24 de janeiro (terça-feira)

Fonte: Agência Brasília