Trecho da DF-463 será bloqueado entre terça (10) e quinta-feira (12)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) informa que a DF-463 ficará interditada mais uma vez, de terça (10) a quinta-feira (12), para finalizar a implantação de bueiros por baixo da rodovia.

O bloqueio se estenderá das 8 às 18 horas, nos dois sentidos da pista, na altura do Setor Habitacional Jardim Botânico, próximo à entrada que dá acesso a São Sebastião e ao Mangueiral.

O tráfego da via será redirecionado para as pistas marginais do local. Agentes de trânsito do DER orientarão os motoristas sobre os desvios a serem feitos.

Fonte: Agência Brasília