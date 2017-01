Planetário de Brasília estende colônia de férias até 27 de janeiro

São mais 300 vagas para crianças de 8 a 12 anos. Atividade, que começou na segunda (9), terminaria nesta sexta-feira (13).

Devido à alta procura por vagas na 4ª Colônia de Férias do Planetário de Brasília, a atividade foi prorrogada até 27 de janeiro. Os organizadores abriram mais 300 vagas: 150 para o período de 17 a 20 de janeiro e a outra metade, de 24 a 27 deste mês. Podem participar meninos e meninas de 8 a 12 anos de idade. Para isso, o pai, a mãe ou o responsável devem ir ao planetário, preencher a ficha de inscrição e doar 2 quilos de alimentos não perecíveis ou um brinquedo novo.

As programações, duas por dia, são alternadas. Além de sessão de cinema na cúpula, com projeção digital, há oficinas de origami e de carrinho-foguete. Os pequenos aprendem a construir o brinquedo e a lançá-lo. No meio da tarde, é oferecido um lanche comunitário para a garotada descansar, conversar e renovar as energias para o restante das atividades.

“Esse resultado é gratificante, principalmente, para mostrar que ciência e tecnologia são também de interesse das crianças. Elas precisam só de um ambiente que desperte ainda mais a curiosidade sobre esses assuntos. E, quando fazem isso brincando, fica perfeito”, avalia o secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Casa Civil, Marcelo Aguiar.

A colônia de férias tem reunido participantes de quase todas regiões administrativas de Brasília. Na inscrição para a semana de 9 a 13 de janeiro, foi doada quase 1 tonelada e meia de alimentos não perecíveis, que seguirá para o Banco de Alimentos da Centrais de Abastecimento do DF (Ceasa). Já os brinquedos novos serão entregues a famílias de baixa renda na festa do Dia da Criança deste ano.

O Planetário de Brasília fica no Eixo Monumental, perto do Centro de Convenções, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 21 horas, e nos fins de semana, das 8 às 20 horas.

Programação da 4ª Colônia de Férias do Planetário de Brasília 18, 20, 25 e 27 de janeiro 13h30 – Sessão comentada Origens da Vida (na cúpula)14h – Oficina de origami 15h – Lanche comunitário 15h30 – Oficina Missão VSB 30 16h30 – Início dos lançamentos dos foguetes 17h30 – Término 17, 19, 24 e 26 de janeiro 13h30 – Sessão Comentada Reino de Luz (na cúpula)14h – Oficina Jogos de Todo Mundo 15h – Lanche comunitário 15h30 – Oficina Planisfério 16h30 – Oficina Relógio Estelar 17h30 – Término

Programação especial de filmes

Até 31 de janeiro, seis filmes estão em cartaz no Planetário de Brasília, em uma programação especial de férias. As exibições são sempre de terça a domingo, na sala da cúpula, com projeção digital. A primeira sessão começa às 9h30, e a última, às 19 horas.

O roteiro de Kaluoka’hina – O recife encantado, por exemplo, questiona os mistérios de um dos recifes de corais mais preciosos do mundo: Quem são os habitantes dessa maravilha natural? O que existe nesse local de tão encantador e belo?

Em Dois pedacinhos de vidro, uma dupla de estudantes conhece os segredos do telescópio e as descobertas que esse instrumento pode proporcionar. Outra opção é O segredo do foguete de papelão, que acompanha jovens aventureiros em viagem pelo sistema solar. Para acompanhar as sessões da cúpula, pede-se a doação de 1 quilo de alimento.

Além da colônia de férias e dos filmes em cartaz, o planetário mantém a visitação de rotina. Os interessados poderão ver gratuitamente as exposições Universo Surpreendente, com fotos tiradas no Deserto de Atacama, no Chile, e O Azul que Pinta o Céu, com réplicas de obras do Museu do Louvre, na França.