“A Moscou! Um palimpsesto” ganha temporada no Sesc Garagem

O espetáculo “A Moscou! Um palimpsesto” ganha temporada 07 a 16 de abril no Teatro SESC Garagem. “A Moscou! Um palimpsesto” tem concepção e direção de Ada Luana, com assistência de direção de Julia Rizzo e dramaturgia de Ada Luana e Gabriel F. No elenco: Ada Luana, Ana Paula Braga, Camila Meskell, Filipe Togawa, Kalley Seraine e Taís Felippe.

O espetáculo é uma reescrita contemporânea do clássico “As três irmãs” de Anton Tchekhov. Em um diálogo caloroso entre o teatro e a música, quatro atrizes e dois músicos se propuseram a compor a sua versão do drama. Escrita entre os vestígios da peça original, a peça explora o tema da dificuldade de resistir à erosão da vida e dos sonhos pela ação do tempo. Revisitando o drama dos quatro irmãos Tchekhovianos que sonham em voltar para Moscou, o paraíso perdido, sem nunca conseguir, deparamo-nos com questões que dialogam perfeitamente com nosso aqui e agora.

A Moscou! Um palimpsesto

Data: De 07 a 16 de abril de 2017 (De sexta a domingo às 20 horas)

Local: Teatro Sesc Garagem (SEPS 713/913 sul)

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada)

Informações: (61) 3445-4420

Classificação indicativa: 14 anos.