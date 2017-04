Brasília pode ter representante na seleção brasileira de taekwondo

O Distrito Federal tem tudo para ter um representante na Seleção Brasileira de Taekwondo em breve. O lutador Jorge Miguel Carmo, conhecido como Jorginho, vai disputar nesta sexta-feira (7) o Grand Slam que define a formação da seleção de 2017.

Nascido em 2004, Jorginho é o atual segundo colocado no ranking da Confederação Brasileira de Taekwondo na categoria Cadete, para jovens de até 15 anos de idade. Portanto, é inegável o favoritismo. E a influência para o esporte vem de berço, vem de casa: na imagem da matéria, ao lado de Jorge, estão Madu e Andreison, pais do garoto que também são lutadores.

Mesmo antes de começar a competição, Jorginho já está tendo que dar porrada em um obstáculo: o peso. O garoto de 12 anos precisou perder 1,2kg em uma semana para ficar nos padrões da competição. Mas essa tarefa não foi das mais difíceis. Na contramão de muitos adolescentes da mesma idade, Jorginho diz que não é um apaixonado por doces e guloseimas.

Sempre acompanhado do pai e treinador pessoal, Andreison, Jorginho viaja rumo à Cidade Maravilhosa já nesta quarta-feira (5). Como toda viagem exige recursos, o atleta vem buscando patrocínio para arcar com despesas, como hotel, taxa de inscrição da competição, manutenção de equipamentos, entre outros. A família aproveita para pedir a ajuda de todos em prol desta causa. Afinal, temos a chance de ver Brasília bem representada no esporte nacional.

Sobre o Grand Slam

O Grand Slam acontece nos próximos dias 07 e 08 de abril, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), na cidade do Rio de Janeiro. São cerca de 400 competidores e os três melhores serão classificados na Seleção Brasileira: o primeiro como titular, o segundo como reserva e o terceiro como segundo reserva.

Além da categoria Cadete, na qual Jorginho está inserido, também terá seletiva para as categorias Juvenil e Adulto.

Ajude o Jorginho e incentive o esporte do DF!

Contribua com qualquer quantia através de depósito ou transferência bancária na conta:

Banco de Brasília – BRB

Agência: 145

Conta corrente: 010326-7

Andreison Siqueira Gomes

Por Willian Matos

Esporte Candango