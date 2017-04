Cabify estreia em Brasília nesta quarta-feira com FreeDay

A Cabify, plataforma espanhola de soluções para mobilidade urbana, confirma o dia 05 de abril como a data oficial para o início de suas operações em Brasília. Durante toda a quarta-feira, os moradores da cidade poderão aproveitar o FreeDay Cabify com o código FREEBSB , que oferece desconto de 100% em até 3 corridas de R$ 20 no dia de início das atividades, válido para novos usuários entre as 8h e 20h59.

Nos dias seguintes ao lançamento, a Cabify vai oferecer vouchers promocionais aos usuários. Entre os dias 06 de abril e 06 de maio, os brasilienses terão 50% de desconto em até 10 corridas com 10 dias de validade após a inserção, utilizando o código SOUBRASILIA, com desconto máximo de R$20 por viagem.

Para utilizar os códigos promocionais, basta inseri-los na seção “Promoções” do aplicativo. “O grandes diferenciais da Cabify são a qualidade, a transparência e a segurança de nossos serviços tanto para os passageiros como para os motoristas parceiros. Agora com a nossa chegada em Brasília, a população poderá conhecer e experimentar os nossos serviços através de campanhas de marketing que possuem códigos de desconto promocionais exclusivos”, afirma Daniel Velazco-Bedoya, diretor geral da Cabify no Brasil.

A qualidade e a segurança são preocupações constantes para a Cabify. Todos os motoristas parceiros passam por um processo bastante rígido, desde a análise documental dos carros e do motorista, antecedentes criminais, reuniões informativas presenciais, vistoria dos carros e exames médicos toxicológicos. Todas essas exigências visam trazer confiança de todos os passageiros que utilizam a Cabify não só em Brasília, mas sim em todas as cidades onde a plataforma opera.

Outro diferencial da Cabify é a maneira que se calculam os preços das viagens. O preço é fixo em todos os dias do ano e leva em consideração apenas a distância, diferentemente de outros modelos que também consideram o tempo como um fator que impacta o preço no final de uma viagem. “A Cabify procura trabalhar com um preço justo e transparente, por isso, optamos por esse modelo de cobrança. O usuário sabe o preço que vai pagar na hora em que solicita a corrida, sem surpresas negativas”, explica o diretor. A plataforma tem como base a melhor rota entre o ponto de partida e chegada, calculando o preço por quilômetro, sem levar em consideração fatores externos, como tempo, trânsito, entre outros. “A preocupação da Cabify é construir uma relação próxima com os usuários e também com motoristas parceiros, que têm na plataforma uma chance de desenvolver seu trabalho com segurança, obtendo uma renda satisfatória”, complementa Bedoya.

Em Brasília, a plataforma inicia sua presença com o Cabify Lite, uma categoria mais acessível. Inicialmente, a Cabify atenderá os bairros Plano piloto, Lago sul, Lago Norte, Taguari, Mansões Lago norte, Sudoeste, Taguatinga sul, Quintas da Alvorada. Além de trechos do Park way, Guara e Águas Claras.

A Cabify iniciou a operação no Brasil em junho de 2016 e, além de Brasília, está presente em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Campinas. “Desde o início da nossa operação no País, estamos tendo um crescimento de 70% ao mês. Isso é reflexo de todo o nosso modelo de trabalho, investimento na região e da importância que o Brasil representa para a empresa”, destaca Bedoya. “Nosso plano de expansão é bastante agressivo e, como prova disso, somente no último mês iniciamos operação em Campinas, Santos, Curitiba e agora chegamos em Brasília.”, finaliza.

Regulamentação em Brasília

A Cabify inicia sua operação em Brasília no momento em que a Câmara dos Deputados está em votação para a regulamentação do transporte privado individual de passageiros. A empresa, que é aberta à discussão da questão de regulamentação em todas as cidades onde atua, posiciona-se totalmente a favor de uma regulamentação que permita a competição saudável do setor e garanta a segurança jurídica para que haja harmonia entre o transporte individual de passageiros e o sistema público de táxis já existentes. “Sabemos da importância de ter uma regulamentação com garantias legais visando a segurança tanto para os motoristas parceiros quanto para os usuários. No entanto, a regulamentação deve ser muito bem pensada para que não inviabilize a atuação dos aplicativos de mobilidade urbana, pois não podemos ignorar a importância que a tecnologia traz à economia do País”, comenta o executivo. Daniel Velzco-Bedoya acredita ainda que há espaço para todos os players no mercado. “Participamos das discussões para a regulamentação em grandes capitais, como São Paulo e Porto Alegre, atuando diretamente na tomada de decisão dessas cidades, pois acreditamos que há espaço para os táxis comuns e aplicativos. Além disso, a Cabify quer contribuir para diminuir os entraves da mobilidade urbana dos grandes centros”, finaliza.