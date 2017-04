Inscrições para vestibular de Medicina do UniCEUB ocorrem até 13 de abril

Uma das maiores instituições de ensino do país, o Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) abre inscrições para o vestibular de Medicina. As inscrições ocorrem até 13 de abril no site do Cespe (ver link abaixo) e custam R$ 450.

As provas ocorrem em 21 de maio, e o candidato terá 4h30 para responder 120 itens e produzir uma redação. Serão ofertadas 50 vagas no exame.

A provável data de divulgação do resultado em primeira chamada é 30 de junho.

O UniCEUB é um dos pioneiros de ensino na capital do país. Inaugurado como Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB em 1968, tornou-se o primeiro centro universitário da região na década de 90 e passou a chamar-se Centro Universitário de Brasília – UniCEUB.

A instituição oferece cursos nas áreas de ciências jurídicas, sociais, exatas, da saúde, da educação e tecnologia, além dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. Além disso, o UniCEUB tem um dos 10 melhores programas de Mestrado e Doutorado em Direito do Brasil; possui 40 laboratórios com equipamentos de última geração; e convênio com mais de mil empresas para estágios.

Vestibular de Medicina do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB)

Inscrições: até 13 de abril em www.cespe.unb.br/vestibular/uniceub_17_2/

Taxa de inscrição: R$450

Aplicação de prova: 21 de maio

Vagas: 50

Edital: http://www.uniceub.br/media/999674/20172MedicinaEdital.pdf