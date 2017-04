Loja Marisa abre inscrições para trainees

A Marisa recebe inscrições para o programa de trainee corporativo 2017, com vagas para recém-formados trabalharem na sede da companhia em São Paulo. O programa é voltado para profissionais com conclusão da graduação entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016, nos cursos de administração, engenharias, economia, marketing e relações internacionais.

De acordo com a loja de moda feminina e lingerie, os candidatos precisam ter perfil de negócios, liderança, habilidade analítica e foco em resultados. Ao final do programa, os trainees poderão assumir a posição de analista de negócios e serão alocados em áreas corporativas da rede, que conta com mais de 400 lojas em todo o país.

Os candidatos devem se inscrever pelo site, até o dia 2 de maio.

Fonte: Extra