Liesa decide que Portela dividirá o título de campeã de 2017 com a Mocidade

A Portela terá seu título de campeã do grupo especial no carnaval de 2017 dividido com a Mocidade Independente de Padre Miguel. A escola da zona oeste conseguiu mudar o resultado do Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro durante uma reunião que ocorreu ontem (5) na sede da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), no centro do Rio.

Durante a votação, sete escolas de samba, incluindo a Mocidade, foram a favor da divisão do campeonato. Houve cinco abstenções, incluindo o Império Serrano que voltou à elite dos desfiles ao vencer a Série A. A única contrária à decisão foi a Portela.

A discussão sobre a divisão do título começou no dia 20 de março quando a Liesa divulgou as justificativas dos jurados dos quesitos conquistados pelas agremiações nos desfiles do Sambódromo, na Marques de Sapucaí. O julgador Valmir Aleixo justificou a perda de um décimo da nota no julgamento do quesito abre-alas da Mocidade.

De acordo com Aleixo, faltava um destaque que considerava importante para a apresentação do enredo na avenida. O problema é que a interpretação de Aleixo se baseava em informações da primeira edição do roteiro das escolas que é distribuído pela Liesa. Na versão atualizada não constava mais a presença do destaque, retirado do enredo pela escola antes do carnaval. Com a falta da pontuação, a Mocidade se tornou vice-campeã com a diferença de um décimo.

Se a Mocidade tivesse conseguido a pontuação durante a apuração das notas seria a campeã deste ano, porque ficaria empatada com a Portela. O desempate, conforme foi anunciado no início da apuração, era o quesito Comissão de Frente, em que a Portela perdeu um décimo. Com os 30 pontos conquistados no quesito Comissão de Frente, a Mocidade sairia vencedora. No dia da apuração, a Portela terminou com 269,9 pontos e a Mocidade ficou com o total de 269,8.