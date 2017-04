Na próxima quarta-feira (12/4), o secretário da Segurança Pública e da Paz Social, Edval de Oliveira, se reunirá com a Anatel para discutir a implantação da novidade na capital federal. Quando o sistema estiver em operação, a vítima poderá bloquear o aparelho roubado no momento do registro da ocorrência em qualquer delegacia.

Na avaliação do secretário Edval de Oliveira, a parceria vai contribuir para tornar os telefones menos atraentes aos bandidos, em função da dificuldade em vendê-los para receptadores.

Hoje, para bloquear os celulares junto às operadoras os consumidores precisam indicar o número do International Mobile Equipment Identity (Imei, na sigla em inglês), espécie de RG dos aparelhos. O Imei está estampado na caixa do produto e na nota fiscal. Também pode ser consultado ao digitar *#06# no celular.

Processo simples

O gerente de Regulamentação da Anatel, Nilo Pasquali, explica que o processo de implementação é simples: “São fornecidas duas formas de se fazer o bloqueio. O policial entra no portal, com login e senha, e consegue ter acesso ao terminal de bloqueio. A segunda opção é mais técnica e envolve um sistema de informação que precisa ser adquirido pelo governo. Temos estados brasileiros usando ambas as opções”, disse Pasquali ao Metrópoles.

Veja como funciona

O cadastro do governo no sistema é feito, de modo geral, em um curto período. Os servidores que farão o bloqueio, no entanto, precisam passar por um curso, com duração de um dia, para dominar as ferramentas oferecidas.

“ Nilo Pasquali, gerente de Regulamentação da Anatel Alguns estados preferem centralizar o serviço em uma unidade. Outros optam por qualificar todos os agentes para que eles tenham acesso ao portal no momento em que a ocorrência é registrada

Como a mudança é relativamente nova, a Anatel ainda não tem estatísticas sobre o índice de roubos e furtos após a implementação do sistema. “Mas sabemos que a medida facilitou bastante a vida do cidadão, que já teria que ir à delegacia de qualquer forma”, completou o gerente da Anatel.

A agência alterou as regras para bloqueio de celulares em março de 2016. Antes, as operadoras poderiam demorar até uma semana para travar o aparelho. Agora, esse processo ocorre em algumas horas. Caso o usuário consiga recuperar o telefone, pode desbloqueá-lo ao ligar para a prestadora.

Alvo de bandidos

Embora não haja dados precisos sobre quantos celulares são roubados no DF, estima-se que 70% das ocorrências de roubo a pedestres na capital federal têm os telefones como principal alvo. Para se ter uma dimensão do problema, apenas nos dois primeiros meses de 2017 foram 6.411 registros — 6,6% a mais do que no mesmo período do ano passado.

