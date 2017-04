Goleiro Bruno vai estrear pelo Boa Esporte neste sábado, dia 08 de abril

O goleiro Bruno vai estrear pelo Boa Esporte neste sábado, quando a equipe de Varginha vai enfrentar o Uberaba, em seu estádio, pela abertura do hexagonal final do Módulo II do Campeonato Mineiro (a Segunda Divisão de Minas Gerais). A assessoria de imprensa do clube confirmou que Bruno será titular na partida.

Condenado em primeira instância a 22 anos de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação do cadáver de Eliza Samudio, Bruno teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, posteriormente, foi inscrito para a disputa da reta final do torneio estadual. A previsão inicial era que ele demorasse várias semanas para começar a jogar, mas seu desempenho nos treinos físicos tem sido surpreendentemente bom e, por isso, a estreia foi antecipada.

