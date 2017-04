Evangélicos se mobilizam por vagas majoritárias em 2018 no DF

Partidos de base evangélica, Podemos, PRB, PSC e PHS estão formando uma frente para conquistar espaço maior na eleição de 2018 no Distrito Federal. Os dirigentes querem lugar cativo em chapas da direita para disputar vagas em cargos majoritários e em condições de eleger seus candidatos nas eleições proporcionais (deputados federais e distritais).

Segundo o presidente do Podemos, o deputado distrital Rodrigo Delmasso, as conversas estão adiantadas e ocorreram com nomes de referência na política local, como o senador Cristovam Buarque (PPS) e o ex-governador José Roberto Arruda (PR).

Os dirigentes também querem se reunir com outros nomes, como os deputados federais Izalci Lucas (PSDB) e Alberto Fraga (DEM), o ex-vice-governador Tadeu Filippelli (PMDB) e o ex-deputado distrital Alírio Neto (PTB). Além, é claro, do governador Rodrigo Rollemberg (PSB). Todos eles, na visão dos evangélicos, potenciais concorrentes ao Palácio do Buriti em 2018.

“Na segunda-feira (10/4), vamos nos reunir para fecharmos uma agenda conjunta. Queremos ter o apoio em uma chapa de direita, desde que ela nos ofereça uma vaga de cargo majoritário, como o de senador, o de vice-governador ou até mesmo de governador, além de condições palpáveis para elegermos nossos candidatos proporcionais”, confirmou Delmasso.

Na Câmara Legislativa, são evangélicos os distritais Rodrigo Delmasso, Bispo Renato Andrade (PR), Julio Cesar (PRB), Celina Leão (PPS), Wasny de Roure (PT), Rafael Prudente (PMDB), Cristiano Araújo (PSD), Sandra Faraj (SD) e Telma Rufino (Pros). Isso representa nove da bancada de 24 distritais.

Metrópoles