Doria será candidato a governador

De acordo com o consultor político, Cristovão Pinheiro, a afirmativa parte do princípio de que mais uma vez, a descrença nos políticos tradicionais e o desejo de mudança aumenta as chances de Doria na disputa do governo de São Paulo.

“Um ano será suficiente para consolidação da candidatura de Doria a governo do estado de São Paulo caso o atual prefeito mantenha a mesma postura de trabalho e nenhuma denúncia de corrupção caia sobre ele”. Essa é a análise de Cristovão Pinheiro, sobre a possibilidade de Doria disputar o governo de São Paulo.

Os prefeitos que antecederam Doria, obtiveram índices abaixo dos 43% de aprovação obtidos por ele, segundo pesquisa do Datafolha divulgada no dia 08 de abril. Estes índices são os melhores já obtidos pelo um prefeito de São Paulo nos primeiros cem dias de governo.

De acordo com Cristovão Pinheiro, Doria tem três fatores que o favorece na disputa ao governo do estado; O desgaste da oposição, o apoio do governo do estado e a sua forma de se comunicar com a população.

“A oposição ao governo de Doria tem um grande desgaste alimentado por denúncias de corrupção, o apoio que o governo do estado de São Paulo dá a ele e a sua forma de comunicação, que está funcionando, da a Doria condições muito boas para competir nas próximas eleições para o governo do estado de São Paulo”, comentou Cristovão Pinheiro referindo-se a possível candidatura de Doria para governador do estado.

Sobre Cristovão Pinheiro

Cristovão Pinheiro, é jornalista, consultor político, publicitário e sócio-diretor da Vide Comunicação, com sede em Brasília. Realizou assessoria para o Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil – Representação do governo da República da China (Taiwan) no Brasil. Coordenou e participou de diversas campanhas eleitorais. É membro da IAPC – International Association of Political Consultants, associação que congrega os melhores profissionais de Marketing Político do mundo.