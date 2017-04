Caesb vai abrir concurso público para nível superior

A Companhia de Saneameto Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai abrir um novo concurso público em breve. A informação foi publicada no Diário Oficial do DF , desta quarta-feira (12/4). O Instituto Quadrix será o responsável pelo certame.

De acordo com a assessoria, haverá uma vaga efetiva e formação de cadastro reserva para o cargo de analista, na área de medicina do trabalho, com exigência de nível superior. O salário será de R$ 7.727,34.

Último concurso O último concurso da Caesb foi realizado em 2012 e foi organizado pelo Instituto FAPERP. Mais de 27.600 se inscreveram para 93 vagas, além de formação de cadastro reserva. A avaliação foi composto por prova objetiva e discursiva. Em 2015 o Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal (MPT/DF) conseguiu na Justiça que o concurso de 2012 tivesse validade prorrogada. Esta decisão permitiu que os aprovados em cadastro reserva não perdessem o direito ao cargo. A existência de terceirizados exercendo funções de concursados motivou todo o esforço. A previsão é de que o edital seja lançado na segunda quinzena de maio. De acordo com o contrato, o concurso deverá estar concluído até 30 de setembro deste ano.

Fonte: CorreioWeb