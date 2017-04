Dois jogos no Mané Garrincha definem os classificados às semifinais do Candangão

Dois jogos fecham hoje as quartas de final do Campeonato Candango. Às 11h, no Mané Garrincha, o Sobradinho enfrenta o Santa Maria – no jogo de ida deu Santa Maria 1 x 0. E às 15h30, também no Mané Garrincha, o Gama pega o Paracatu, tentando reverter a derrota de 1 x 0 no primeiro jogo.

O técnico do Gama, Glauber Ramos, já tem o time pronto, após os treinos de sexta-feira (14) e sábado (15), mas só divulga a escalação momentos antes do jogo. O treinador fez os atletas treinaram penalidades, para uma possível decisão por pênaltis. Para o meia Michel Pires, o jogo diante do Paracatu é fundamental. “Nós jogamos bem lá, mas infelizmente tomamos um gol. Aqui nós vamos entrar para ganhar o jogo, pois já revertemos placares difíceis e vamos entrar com tudo”, conclui.

As semifinais já têm dois times classificados. Na quinta-feira, no Abadião, o Ceilândia venceu o atual campeão, o Luziânia, por 1 x 0, confirmando os 5 x 1 do jogo de ida, na Serra do Lago. E no sábado à tarde, no Mané Garrincha, o Brasiliense perdeu por 2 x 1 para o Real-DF, mas avançou porque fez 3 x 0 no adversário na primeira partida. O Brasiliense pega o vencedor do confronto entre Sobradinho e Santa Maria, enquanto o adversário do Ceilândia virá da chave entre Gama e Paracatu.

Jornal de Brasília