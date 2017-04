Ex-ministra do STJ diz que a Lava Jato ainda vai atingir o Judiciário

A Operação Lava Jato vai atingir o Poder Judiciário brasileiro. É o que acredita a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon. Em entrevista à Folha de S. Paulo, a ex-corregedora nacional de Justiça afirmou que “muita coisa virá à tona”.

“A Lava Jato pegará o Poder Judiciário num segundo momento. Ele está sendo preservado, agora, como estratégia para não enfraquecer a investigação”, argumentou. A ex-ministra ressaltou que o “sistema político brasileiro está apodrecido”. E que ficou surpresa com alguns dos nomes que apareceram nas delações dos executivos da Odebrecht, entre eles José Serra (senador do PSDB-SP) e Aloysio Nunes Ferreira (senado licenciado, ministro das Relações Exteriores, também do PSDB-SP).

Não é a primeira vez que Eliana Calmon faz afirmações negativas sobre o Judiciário. Em 2011, ela chegou a dizer que havia bandidos escondidos atrás da toga. “Do tempo em que eu fui corregedora para cá, as coisas não melhoraram”, concluiu.

Metrópoles