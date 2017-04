Veja o que abre e o que fecha no aniversário de Brasília

Serviços públicos e pontos turísticos e de lazer terão esquema especial de funcionamento no feriado desta sexta-feira (21) — aniversário de Brasília e Dia de Tiradentes, o mártir da independência do Brasil.

Os órgãos de saúde, por exemplo, atenderão apenas a casos de emergência. As delegacias de Polícia atuarão em regime de plantão.

Embora a Polícia Civil esteja em esquema de plantão, a Delegacia Eletrônica e o atendimento telefônico pela central 197 ficarão disponíveis 24 horas.

As unidades de pronto-atendimento (UPAs) e as emergências dos hospitais funcionarão normalmente. Centros de saúde e ambulatórios estarão fechados.

SERVIÇOS PÚBLICOS

BRB

As agências do Banco de Brasília (BRB) e as unidades do BRB Conveniência estarão fechadas na sexta-feira (21).

Hemocentro

A Fundação Hemocentro de Brasília não abrirá na sexta (21). No sábado (22), haverá atendimento normal, das 7 às 18 horas. Aos domingos o Hemocentro é fechado. A instituição fica no Setor Médico-Hospitalar Norte, Quadra 3, Conjunto A, Bloco 3 (Asa Norte). Mais informações pelo telefone 160, opção 2.

Na Hora

Os postos do Na Hora estarão fechados na sexta (21) e no sábado (22). Aos domingos não abrem.

Secretaria de Fazenda

Na sexta (21), as agências da Secretaria de Fazenda e o atendimento telefônico pela central 156, opção 3, não funcionam. O atendimento virtual para dúvidas e solicitações estará disponível, mas as respostas serão dadas posteriormente.

Emissões de segunda via para pagamento de impostos poderão ser feitas normalmente pelo portal da Secretaria de Fazenda.

Saúde

Emergências e UPAs abrem normalmente. Ambulatórios e unidades básicas de saúde ficarão fechadas.

Detran-DF

Os postos de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) não abrem na sexta-feira (21). Haverá plantões apenas para fiscalizações.

Segurança

As delegacias da Polícia Civil funcionarão em regime de plantão na sexta-feira (21) e no sábado e no domingo. A Delegacia Eletrônica e o telefone 197 ficarão disponíveis 24 horas.

TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus

No feriado, os ônibus rodarão com a tabela dos domingos — com 40% da frota. No sábado e no domingo, valem as escalas normais. De acordo com a demanda, poderão ser reforçadas, na sexta (21) e no domingo (23), as linhas que atendem a Rodoviária do Plano Piloto até a 1 hora do dia seguinte, além das linhas do serviço corujão. No sábado (22), a permissão vai até as 2 horas do dia seguinte.

Metrô-DF

As estações da Companhia do Metropolitano do DF (Metrô-DF) ficarão abertas na sexta-feira (21), das 7 às 23 horas. No sábado (22) e no domingo (23), os trens circulam normalmente: das 6 às 23h30 e das 7 às 19 horas, respectivamente.

PONTOS TURÍSTICOS

Catetinho

(Km 0, BR-040, Gama)

Funcionará normalmente na sexta (21), das 9 às 17 horas.

(61) 3338-8803

Jardim Botânico

(Área Especial, Setor de Mansões Dom Bosco, entrada pela QI 23 do Lago Sul)

Abrirá normalmente na sexta-feira (21), das 9 às 17 horas. A entrada custa R$ 5 por pessoa. Crianças de até 12 anos, idosos (pessoas acima de 60 anos) e pessoas com deficiência não pagam ingresso.

De terça-feira a domingo, das 7 às 8h50, é permitida a entrada sem cobrança de ingresso somente a pedestres e ciclistas.

Jardim Zoológico

(Avenida das Nações, L4 Sul)

Será aberto normalmente durante o feriado, das 8h30 às 17 horas. A entrada custa R$ 10. Crianças de 6 a 12 anos, estudantes, idosos (acima de 60 anos), professores e beneficiários de programas sociais do governo pagam meia-entrada. Para crianças de até 5 anos e pessoas com deficiência, o ingresso é gratuito.

Memorial dos Povos Indígenas

(Eixo Monumental, em frente ao Memorial JK)

Aberto normalmente das 10 às 17 horas.

(61) 3344-1154 e 3342-1156

Museu Nacional

(Setor Cultural Sul, perto da Rodoviária do Plano Piloto)

Funcionará normalmente na sexta (21), das 9 às 18h30.

(61) 3325-5220 e 3325-6410

Museu Vivo da Memória Candanga

(Epia Sul, Lote D, Núcleo Bandeirante)

Abre normalmente na sexta-feira (21), das 9 às 17 horas.

(61) 3301-3590

Torre de TV

(Eixo Monumental, s/n, Jardim Burle Marx)

Abre normalmente no feriado, das 9 às 19 horas.

Torre de TV Digital

(Estrada Parque Contorno, DF-001, Bairro Colorado, subida para Sobradinho, após a Academia da Polícia Federal)

A visitação está suspensa para manutenção.

BIBLIOTECAS

Biblioteca Pública de Brasília

(EQS 312/313)

Está fechada para reforma desde o início de abril.

Biblioteca Nacional de Brasília

(Esplanada dos Ministérios, próximo à Rodoviária do Plano Piloto)

Estará fechada na sexta-feira (21), mas funcionará normalmente no sábado (22) e no domingo (23).

(61) 3325-6237

CULTURA E CINEMA

Casa do Cantador

(QNM 32, Área Especial, Ceilândia Sul)

Estará fechada na sexta-feira (21). No sábado (22) funciona das 8 às 14 horas e fecha no domingo (23).

(61) 3378-5067

Centro Cultural Três Poderes

(Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios)

Estará aberto normalmente na sexta (21), no sábado (22) e no domingo (23), das 9 às 18 horas.

(61) 3325-6244, 3323-3728 e 3326-7709

Cine Brasília

(106/107 Sul)

Funcionará normalmente na sexta (21), no sábado (22) e no domingo (23), das 14 às 20 horas.

(61) 3244-1660

SHOPPINGS POPULARES

O Shopping Popular de Ceilândia, na QNM 11, abrirá normalmente na sexta (21), no sábado (22) e no domingo (23), das 8 às 18 horas.